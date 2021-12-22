Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun'un attığı gol sayılmadı!

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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Serdar Dursun'un golü sayılmadı.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun, maçın 64. dakikasında topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın Erkan Özdamar, 30 yaşındaki futbolcunun kafayla topu ağlara göndermeden önce rakibine faul yaptığına hükmetti.

KARARA TEPKİ

Sarı-lacivertli oyuncular, uzun süre karara itiraz ederken taraftarlar da sosyal medyadan pozisyonun faul olmadığı yönünde çok sayıda paylaşımlarda bulundu.