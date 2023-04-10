Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında Altay Bayındır'dan büyük hata

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasındaki zorlu maçta Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Fenerbahçe olurken golü bulan takım Fatih Karagümrük oldı.
Müsabakanın 24. dakikasında Fatih Karagümrük, Ozdoev ile öne geçti.
Gelişen Karagümrük atağında Colley'in şutunda Altay Bayındır topu sektirdi.
Pozisyonu iyi takip eden Karagümrüklü Ozdoev topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Gol sonrası Altay Bayındır'ın üzgün olduğu görülürken VAR incelemesinin ardından oyun yeniden başladı.