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Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum: Emre Belözoğlu da bunu yapmıştı, Pereira'ya özür borcu var...

#Fenerbahçe#Güntekin Onay#Uğur Meleke
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum: Emre Belözoğlu da bunu yapmıştı, Pereiraya özür borcu var...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Zeki Murat Göle önderliğinde maça çıkan Sarı-lacivertli takım, uzatmalar dahil yaklaşık 60 dakika 9 kişi mücadele eden rakibini yenmeyi başaramadı. Bu mücadeleyi yazarlarımız değerlendirdi.

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Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fatih Karagümrük, 31. dakikada Pesic ile öne geçerken 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kartlarla sahada 9 kişi kaldı. Fenerbahçe'de kazanılan penaltıda topun başına Mesut Özil çıktı ve skora denge getirdi.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 9 kişilik rakibi karşısında galibiyet golünü bulamadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fenerbahçe, 29 puanla lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçında Göztepe'yi deviren Karagümrük ise ikinci mücadeleyi de kaybetmedi ve 26 puana yükseldi.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yazarlarımız değerlendirdi.

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UĞUR MELEKE: ZEKİ MURAT BELÖZOĞLU GÖLE

F.Bahçe 6 ay önce denenmiş-başarı kazanılmış Belözoğlu modeline döndü. 2021 Mayıs’ında Fenerbahçe gerilerden gelip şampiyonluk yarışına ortak olduğunda plan aynen buydu. Zaten Fenerbahçe’nin Mayıs 2021’de galip bitirdiği Erzurum ve Ankaragücü maçları 11’lerine bakarsanız bire bir aynı ileri altılıyı göreceksiniz: Merkezde Mert-Sosa, önlerinde İrfan-Mesut-Pelkas ve en uçta Valencia... Dün Zeki Murat Göle bence santrada doğruyu yaptı, sadece 6 ay önce denenmiş-başarı kazanılmış Belözoğlu modeline geri döndü. Ve Ali Koç’un berbat bir teknik direktör kararıyla 4 ay ara verdiği o dominant oyun niyeti tekrar sahne aldı Olimpiyat Stadı’nda.

SADECE DiSiPLiN YETMEZ

Elbette 37’nci dakikada 11’e 9’a dönmüş bir maçın teknik analizini yapmak kolay değil. Doğru bir penaltı-kırmızı kart kararı sonrası Caner’in anlamsız kartıyla maçın iki taraflı oynanma şansı kalmadı. Ancak maçın teknik analizine girmeden, sadece 37 dakikalık oyun anlayışı ve uygulamasıyla da Göle’nin tercihlerinin Fenerbahçe genetiğine daha uygun olduğunu söyleyebilirsiniz: Türkiye’de bir büyük takım sezonun 20-25 maçında önlem almaz, önlem aldırır. Topu rakibine bırakmaz, sahip olur. Çekinik oynamaz, tek planı fırsat kollamak olamaz, sete yerleşip oyunun tonunu belirler. Pereira’nın bir türlü anlamadığı, Zeki Göle’ninse değişmesi gerektiğini fark ettiği konu özetle bu. Fenerbahçe’nin elinde çok yetenekli bir oyuncu havuzu var ve maksat onları bir grup disiplini içinde bir arada sahaya sürmeyi becermek olmalı. Yoksa Pereira’nın yaptığı gibi Crespolarla, Meyerlerle, Samuellerle elbette disiplinli oynarsınız. Ancak bir büyük takıma sadece disiplin yetmez. Kalite de gerekir.

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KARAGÜMRÜK HEP SAVAŞTI

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Dün Karagümrük’ün 9 kişilik savunması takdirlerin en büyüğünü hak ediyor. Bir an bile uyumadılar, savaştılar, kalelerini cansiperane savundular. Sarı lacivertli takım fazlasıyla denedi, belki kenar ortası rekoru kırmak yerine biraz daha orta mesafe şut fırsatları yaratmaya çalışmaları gol şanslarını artırabilirdi. Başaramadılar. Fenerbahçe dünkü maçı kazanamadı, ancak gelecek için Göle’nin takımının Pereira’nın takımından daha fazla umut verdiği kesin.

BANU YELKOVAN: AYNI TAS AYNI HAMAM

Fenerbahçe yine puan kaybetti, lideri takip etme işi Konya ve Başakşehir’e kaldı.

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Maçta 31. dakikaya kadar pek de bir şey yoktu. Ancak o dakikada gelen Karagümrük golü, Fenerbahçe’nin işini zorlaştıracak diye düşünürken tam tersi oldu. Önce 37. dakikada kaleye giden topu eliyle kesme kararı veren Burak Bekaroğlu’na kırmızı kartı tereddütsüz gösterdi Erkan Özdamar. Sonra da itiraz eden Caner Erkin’e. Peşinden kazanılan penaltıyı da Mesut Özil kaleye gönderince skor eşitlendi. Özil de böylece kariyerinde ilk defa üst üste üç karşılaşmada gol atmış oldu.

ZAMANLAMAYA BAK!

Kaderin cilvesi bu ya, sezon başından bu yana uyguladığı üçlü savunma için en uygun zemini, Pereira’nın gittiği hafta, 9 kişi kalan rakibine karşı, tam da dörtlü savunmayla çıktığı maçta yakaladı Fenerbahçe. Beşiktaş ile oynanan derbi sonrası Portekizli teknik adamla yollar ayrıldıktan sonra geçen üç günde bu maça hazırlanmak için fazla zamanı olmasa da, sarı lacivertli futbolcuların Mesut Özil liderliğinde bir reaksiyon vermek isteyeceklerini ve aslında nasıl oynayabileceklerini göstermek için sahada olacaklarını tahmin etmek zor değildi.

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KARAGÜMRÜK MORALLiYDi

Kendi sahasında oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü görmeyen Karagümrük ise teknik direktörlüğe Volkan Demirel’i getirdikten sonra çıktığı Göztepe maçında deplasmanda kazanmanın moraliyle ve deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçında kalesinde gol gören rakibinin bu zaafından yararlanma hedefiyle sahada olacaktı kuşkusuz.

ViViANO’YU GEÇEMEDiLER

Maçın 77. dakikasında Sosa’nın yerine Zajc oyuna girerken topla oynama yüzdesini iyiden iyiye eline geçirmiş olan Fenerbahçe, maçın büyük kısmını tek kale oynamasına ve tüm hatlarıyla saldırmasına rağmen ne 11’e 11 oynadığı kısımda, ne de 11’e 9 oynadığı bölümde neredeyse kusursuz oynayan kaleci Viviano’yu bir türlü geçemedi.

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Volkan Demirel eski takımına karşı çok değerli bir puan kazanırken, zirve yarışında lider Trabzonspor’u takip etme işi iyiden iyiye Konyaspor ve Başakşehir’e kaldı.

GÜNTEKİN ONAY: PEREIRA'YA ÖZÜR BORCU VAR

Yazarlarımızdan Güntekin Onay, yayıncı kurulun beIN SPORTS'taki maç sonu programında yaptığı yorumlar ise şu şekilde:

Yaklaşık 1 saat 9 kişi oynayıp, puan alan takım var mı? Ben hatırlamıyorum. Vitor Pereira'ya özür borcu var insanların. Şunu bunu niye oynatmıyorsun deniyordu. 9 kişilik rakibi yenemiyorlar.

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#Fenerbahçe#Güntekin Onay#Uğur Meleke

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