Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı

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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Karagümrük 0-0 Fenerbahçe

İLK 11'LER

Karagümrük'ün 11'i: Batuhan, Salih, Dresevic, Baniya, Levent, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Colley, Borini, Diagne.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, Emre, İrfan Can, Valencia, Serdar.

Fatih Karagümrük ile oynadığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, bu sezon en üst ligde boy gösteren rakipleri arasında devam eden en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertlilerin 5-4 kazandığı karşılaşma, 2022/23 sezonunda en fazla gole sahne olan mücadeleydi. Evinde oynadığı son altı maçı kaybetmeyen ancak bu karşılaşmaların sadece ikisini kazanabilen Fatih Karagümrük, bu iki galibiyetini de 4+ gol attığı karşılaşmalarda aldı. Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında çıktığı 12 maçta 26 gol atan Fenerbahçe, daha yüksek bir ortalamayı en son 2010/11'de yakaladı.

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Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fatih Karagümrük, bu serinin başladığı 16'ncı haftadan bu yana ligde Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ile birlikte en fazla gol atan takım konumunda.

Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı son dört maçın ikisini kaybeden Fenerbahçe, daha önceki 20 karşılaşmada bu sayıda mağlubiyet almıştı. Son karşılaşmada Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler, İstanbullu rakiplerine karşı en son Şubat-Temmuz 2020'de üst üste 2+ yenilgi yaşadı. Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana bir Süper Lig sezonunda 20+ gol atan oyuncular arasında gollerinin en büyük kısmını penaltı noktasından kaydeden isim Fenerbahçe formasını giyen Enner Valencia.

2007/08 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki en uzun gol serisini yakalayan isim olan Enner Valencia, Türkiye kariyerindeki ilk hat-trick'ini sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Fatih Karagümrük karşısında yapmıştı. Süper Lig'de üst üste yedi karşılaşmada rakip fileleri havalandıran son isim ise Haji Wright.

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Süper Lig'deki son iki maçında birer gol atan Fatih Karagümrük santrforu Mbaye Diagne, en üst ligde daha uzun bir seriyi en son Kasım-Aralık 2020 arasındaki dört karşılaşmalık dönemde Galatasaray formasıyla yaşadı. Enner Valencia ile birlikte bu sezon en fazla Süper Lig maçında gol katkısı veren oyuncu olan Fabio Borini, 2022/23 sezonunda en fazla golde pay sahibi olduğu iki karşılaşmadan birini ilk yarıda Fenerbahçe karşısında oynadı.

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.