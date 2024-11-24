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Fatih Karagümrük, Erzurum'da 3 golle kazandı

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#1. Lig#Fatih Karagümrük#Erzurumspor
Fatih Karagümrük, Erzurumda 3 golle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 15:56

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti.

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Fatih Karagümrük'ün gollerini 30. dakikada Göktan Gürpüz, 44. dakikada Wesley ve 83. dakikada BErkay Dabanlı atarken Erzurumspor'un sayısını 90+6'da Mustafa Yumlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 24'e yükseltti, Erzurumspor 22 puanda kaldı.

Karşılaşmanın devre arasında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Cihan Aydın, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Sabri Öğe

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 67 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike (Dk. 67 Sefa Akgün), Giorbelidze (Dk. 67 Furkan Özhan), Teklic, Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 67 Mamba)

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh (Dk. 90+3 Adnan Uğur), Johnson, Camacho (Dk. 82 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 82 Berkay Dabanlı), Lamkel, Wesley (Dk. 90+3 Baran Demiroğlu)

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Goller: Dk. 30 Göktan Gürpüz, Dk. 44 Wesley, Dk. 83 Berkay Dabanlı (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 78 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 14 Johnson, Dk. 37 Djilobodji, Dk. 90+4 Adnan Uğur, (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 70 Mustafa Yumlu, Dk. 85 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

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#1. Lig#Fatih Karagümrük#Erzurumspor

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