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Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı, gruplara yükseldi

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fatih Karagümrük#Ümraniyespor
Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı, gruplara yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 19:29

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fatih Karagümrük, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenerek adını gruplara yazdırdı.

Stat: Spoint İnşaat Ümraniye
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Kapluhan, Faruk Yağlı
Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Cavare, Hoti (Dk. 69 Furkan Apaydın), Bardhi, Batuhan Arıcı (Dk. 69 Serkan Göksu), Barış Ekincier (Dk. 69 Atalay Babacan), Mehmet Ali Büyüksayar (Dk. 60 Soukou), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 84 Minchev)
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Berkay Dabanlı, Talha Ülvan, Çağtay Kurukalıp, Anıl Yiğit Çınar, Adnan Uğur, Dovedan (Dk. 63 Barış Kalaycı), Muhammed Mert (Dk. 63 Atakan Çankaya), Ahmet Sivri (Dk. 84 Tarık Buğra Kalpaklı), Baran Demiroğlu, Arda Akgün (Dk. 77 Ahmet Tarık Tuğyan)
Goller: Dk. 10 Benny (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 55 ve 65 Ahmet Sivri (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 76 Furkan Apaydın (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Batuhan Arıcı, Dk. 79 Benny, Dk. 90 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fatih Karagümrük#Ümraniyespor

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