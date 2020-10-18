Fatih Karagümrük cephesinde hakem tepkisi

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birinci dakikadan 97. dakikaya kadar tek taraflı bir maç yönetildi. Bunun böyle olacağına biliyorduk çünkü geçen sene de 2 tane maçımızı da aynı şekilde oynadık. Ama VAR'daki hakemlerimizin 2 tane penaltımızı vermeyeceğini kestiremedik." ifadelerini kullandı.

Yedikleri golden önce kendilerinin atmaları gereken faulü rakibin attığını belirten Canel, "Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Karagümrük takımı nedense deneme tahtası gibi. İlk yarı 3 tane yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda da net pozisyonlarımız vardı. Son dakikada boş kaleye atamadığımız bir pozisyon da var." şeklinde konuştu.

Canel, rakip teknik direktörün "Karagümrük'e 1 puan hediye ettik" sözüne, "Galibiyet bizim hakkımızdı diye düşünüyorum. Rakibe 2 puan hediye ettik. Galibiyet bizim hakkımızdı. Çünkü pozisyona giren gollük pozisyonlara giren bizdik." şeklinde cevap verdi.





- Mehmet Altıparmak: "Daha üstün taraf Kasımpaşa'ydı"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, iyi oynayan taraf olduklarını söyledi.

Derbide kazanmayı çok istediklerini belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"İlk 30-35 dakikalık bölümde oyunun hakimiydik. İstediğimiz pozisyonlara girdik, istediğimiz oyunu oynadık ama bir türlü golü bulamadık. İlk pozisyonlarda golü biz bulmuş olsaydık, öne geçmiş olsaydık belki maçı kazanabilirdik. İkinci yarı taktiksel olarak 2 değişiklik yaptık, çok çabuk golü bulduk. Ondan sonraki bölümde rakibi uzun top oynamaya mahkum ettik. İkinci yarıda ve özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra da girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bu arada rakibinde pozisyonları var ama maçın geneline baktığınız zaman daha üstün olan daha isteyen taraf Kasımpaşa'ydı. Ama bir türlü 3 puanı alamadık. Açıkçası rakibe 1 puan verdik diyebilirim."