Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon iç sahada maç kaybetmeyen Karagümrük, Çaykur Rizespor maçında da galibiyetini sürdürmek istiyor. Peki, Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.



Ndiaye, Roco ve Salibur dönüyor



Fatih Karagümrük’te son haftalarda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Badou Ndiaye, Enzo Roco ve Yannis Salibur, hafta içi takımla çalıştı. Üç oyuncu da yarın teknik direktör Şenol Can’ın şans vermesi halinde forma giyebilecek. Sakatlığı devam eden Bosna Hersekli oyuncu Ervin Zukanovic’in ise oynaması beklenmiyor.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan bölümde iç saha maçlarında yenilmedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyeti bulunmayan İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenildi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında sahadan bir puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük, ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor'un ise 12 puanı bulunuyor.