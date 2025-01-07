Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın bilgisi...

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Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında heyecan başlıyor. Kasımpaşa ve Rizespor, kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibi, kupaya galibiyetle başlangıç yapmak istiyor. Ev sahibi takım ise 3 puanı hanesine yazdırarak üst tura yükselmek istiyor. Grubunu ilk iki sırada bitiren ekipler çeyrek finalde mücadele edecek. İşte Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçı canlı yayın bilgisi...

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç saat 15.30 başlayacak. Reşat Onur Coşkunses'in düdük çalacağı müsabaka A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.