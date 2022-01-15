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Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Karagümrük#Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor maçı, ligin alt sıralarında kritik bir öneme sahip olacak. 18 puanla 19'uncu sırada yer bulan Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük karşısında almak istediği 3 puanla yeniden lige tutunmaya çalışacak. Çaykur Rizespor, bu karşılaşmadan 3 puan alması halinde 21 puan ve maç fazlasıyla düşme potasından çıkmış olacak. Peki, Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor maçı, birbirlerine karşı 2'şer galibiyet elde eden iki takım için kritik bir öneme sahip olacak. Volkan Demirel ile birlikte yeni bir yola çıkan Fatih Karagümrük, galibiyet elde ederek ligin üst sıralarına tırmanmayı hedefliyor. Peki, Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FATİH KARAGÜMRÜK ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21'inci Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz

Çaykur Rizesporlu Joel Pohjanpalo, Şu anda yüzde yüz konsantrasyonumuz tamamen İstanbuldaki Karagümrük maçı. Ben şu ana kadar iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yaptığımız antrenmanları sahaya yansıtabilirsek, iyi bir skorla oradan ayrılacağımızı düşünüyorum dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 21inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Joel Pohjanpalo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pohjanpalo, bulundukları konum itibariyle her maçın çok önemli olacağını belirterek, Şu anda bulunduğumuz sıralamadan acil kurtulmamız gerekiyor. O yüzden 2-3 maçlık değil de, maçları tek tek düşünmemiz gerekiyor. Hepsini iyi bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Şu anda yüzde yüz konsantrasyonumuz tamamen İstanbuldaki Karagümrük maçı. Ben şu ana kadar iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yaptığımız antrenmanları sahaya yansıtabilirsek, iyi bir skorla oradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Şu anda tek düşündüğüm İstanbuldaki Karagümrük maçı şeklinde konuştu.

SON 5 MAÇTA 5 GOL ATTIM

Şu anda işlerin kendisi için iyi gittiğini ve Almanyada oynanan futbol ile burada oynanan futbolun çok farklı olduğunu söyleyen Pohjanpalo, Almanyada benim oynadığım topla çok haşır neşir olmuyorsun, daha çok 1-2 dokunuş yapıp gol pozisyonuna giriyorsun. Burada işler daha farklı. Topu biraz daha tutmanız, boğuşmanız lazım. Buna alışma sürecim oldu. Biz de oyuna çok fazla hükmeden bir takım değiliz. Top bizde çok fazla kalmıyor, gol pozisyonuna giremediğimiz zamanlar oluyor. Bu yüzden benim de şans bulduğum zaman bunu gole çevirmem lazım. Alışma sürecini atlattığımı düşünüyorum. Bununla beraber gollerde geliyor. Son 5 maçta 5 gol attım. Umarım bu şekilde devam eder dedi.

"ALDIĞIMIZ BU PUANLAR BİZE UMUT VERİYOR

Sezona kötü başladıklarını belirten Çaykur Rizesporlu oyuncu Pohjanpalo, Ne yazık ki kötü başladık, devamı da kötü geldi ama hocamız geldikten sonra işler değişti. Futbol olarak da geliştiğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk yarının son maçlarında, içerideki maçlarda kuvvetliydik, iyi maçlar çıkardık. Puanlarımızı da topladık. Tabii ki her zaman ilk yarılar biter, ikinci yarılar başlar. Bu da yeni bir umut yeni bir başlangıç olur. Bizim için de aldığımız bu puanlar bize umut veriyor. Önümüzdeki maçlarda özellikle iç saha maçlarında, ben her maçtan 3 puan alacak potansiyelimizin, kuvvetimizin olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı.

BURADA BAZEN SİZDEN BEKLENTİLER YÜKSEK OLUYOR

Almanyadan geldiği için bazı şeylerin kendisi için farklı olduğunu ifade eden Pohjanpalo, Alışma devremi geçirdim. Türkiyede maçlarda bazen tek başıma 2-3 oyuncuyla boğuşmak zorunda kalabiliyorum. Bu alışmak zorunda olduğunuz bir şey. Almanyada bu bazen böyle olmayabiliyor. Hücumda oynayan arkadaşlarınız size daha yakın oluyor, tek ve duvar paslarıyla işi çözebiliyorsunuz. Burada bazen sizden beklentiler yüksek oluyor. Beklentiler yüksek de olsa ben elimden geldiği kadar karşılayabileceğimi düşünüyorum. Günün sonunda, golleri nasıl attığınız değil gollerin sayısına bakılıyor. Bu attığınız gollerin takımınızın ligde kalması ya da galibiyet almasına yarayıp yaramadığını bakılıyor. Ben şu ana kadar alışabildiğim süre içerisinde elimden geldiği kadar bunu başarabildiğimi düşünüyorum. Daha fazla alıştığım için de bundan sonrasında bunu daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum şeklinde konuştu.

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#Karagümrük#Çaykur Rizespor

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