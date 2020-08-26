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GeriFutbol Fatih Karagümrük, Bosna Hersekli Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 01:12 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Bosna Hersekli Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı

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Fatih Karagümrük, Bosna Hersekli Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı
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Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, son olarak İtalya 2. Futbol Ligi takımlarından SPAL'da forma giyen Bosna Hersekli Ervin Zukanovic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, 33 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna kattı. Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 38 müsabakada giyen

Fatih Karagümrük, Bosna Hersekli Ervin Zukanovici kadrosuna kattı

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