Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? 37 yıl sonra ligde ilk karşılaşma

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20'nci hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Son 11 haftadır oldukça formda olan Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. İşte, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçına dair son bilgiler...

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 20. haftasında bugün lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kalkavanın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç sahada oynadığı 9 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada ise 1 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgisi bulunan kırmızı-siyahlılar, haftaya 27 puanla 8. sırada girdi.

Beşinci haftayı bay geçen Beşiktaş ise ligde 18 maçta aldığı 12 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 38 puan ve averaj farkıyla birinci sırada bulunuyor.

EV SAHİBİNİN EKSİKLERİ

Karagümrük'te kart cezalıları Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Ervin Zukanovic ve Yannis Salibur'un da maçta forma giymesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük maçı öncesi Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisine sahip bulunuyor.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0) ve Galatasaray (2-0) yendi.

Beşiktaş, 7 maçlık yenilmezlik serisinde 20 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

WELİNTON'UN CEZASI BİTTİ

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası biten Welinton karşılaşmada forma giyebilecek.

Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton, cezası nedeniyle Galatasaray derbisinde görev alamamıştı.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Fatih Karagümrük maçında da sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

37 YIL SONRA İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 36 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek.

Ligde uzun bir süre sonra mücadele etme hakkını yakalayan Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, son olarak 4 Mart 1984'te karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 7. kez yer alan Fatih Karagümrük ile 9. lig maçına çıkacak.

Rakibini 8 maçta 5 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup etti.

1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu.

Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi.