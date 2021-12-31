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Fatih Karagümrük Bertolacci'nin ayrılığını resmen açıkladı! Volkan Demirel döneminde ilk...

#Transfer#Fatih Karagümrük#Bertolacci
Fatih Karagümrük Bertolaccinin ayrılığını resmen açıkladı Volkan Demirel döneminde ilk...

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci ile yolların ayrıldığını açıkladı. İsmi bir dönem Galatasaray ile de anılan orta saha, Kayserispor'a imza atacak.

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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Kayserispor ile anlaşan Bertolacci, Sarı-kırmızılı kulübün transfer yasağını kaldırması sonrası resmi imzayı atacak.

Kulübün sosyal medya hesabından Bertolacci için yapılan veda paylaşımında; "Kulübümüze değerli hizmetlerde bulunan Andrea Bertolacci’ye teşekkür eder, yeni kulübü Kayserispor’da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

VOLKAN DEMİREL DÖNEMİNİN İLK AYRILIĞI

Bertolacci, Fatih Karagümrük'ün başında 3 lig, 1 de kupa olmak üzere 4 maça çıkan Volkan Demirel döneminde takımdan ayrılan ilk futbolcu oldu.

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#Transfer#Fatih Karagümrük#Bertolacci

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