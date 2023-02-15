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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın acı günü

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Hurma#Karagümrük#Ziya Hurma
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmanın acı günü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 10:20

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma'nın babası hayatını kaybetti.

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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma'nın acı günü... Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma, hayatını kaybetti.

Kırmızı siyahlı kulübün konuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

"Başkanımız Süleyman Hurma’nın kıymetli babası Ziya Hurma Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Sayın başkanımıza, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Merhumun Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tuzla Yıldız Camii'nden kaldırılacaktır."

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ziya Hurma'ya Allah'tan rahmet; Sayın Süleyman Hurma, ailesi, yakınları ve Fatih Karagümrük camiasına başsağlığı dileriz.

 

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#Süleyman Hurma#Karagümrük#Ziya Hurma

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