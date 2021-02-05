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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Başakşehir'e karşı! Lucas Biglia cezalı...

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Fatih Karagümrük, Başakşehir'e karşı! Lucas Biglia cezalı...
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yaşamayan Fatih Karagümrük, en son 20. haftada Beşiktaş'a yenilmişti. Ligde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

Bu sezon 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan son şampiyon Medipol Başakşehir ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor.

Başakşehirin konuğu Fatih Karagümrük Takımda 7 eksik...
Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük! Takımda 7 eksik...

Fatih Karagümrük'te sarı kart cezalısı Lucas Biglia, yarın forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte Koray Altınay ve Emiliano Viviano ise yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında.

 

Fatih Karagümrük, Başakşehire karşı Lucas Biglia cezalı...

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