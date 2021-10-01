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Fatih Karagümrük Başakşehir FK maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

#Süper Lig#Fatih Karagümrük#Başakşehir
Fatih Karagümrük Başakşehir FK maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak

Fatih Karagümrük, Başakşehir FK ile oynadığı iki Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı. Fatih Karagümrük'e konuk olduğu dört lig maçının üçünü kazanan Başakşehir FK, tek yenilgisini geçen sezon Süper Lig'de aldı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybeden Fatih Karagümrük, lig tarihinde üst üste üç yenilgilik süreci sadece bir kez yaşadı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Fatih Karagümrük Başakşehir FK maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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İstanbul takımlarına rakip olduğu son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Başakşehir FK, önceki 11 karşılaşmada gole kapama yapamamış ve sadece 2 puan alabilmişti. Francesco Farioli'nin göreve geldiği Nisan 2021'den bu yana Süper Lig'de iç saha yenilgisi almayan Fatih Karagümrük, bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 21 gol gönderdi ve kalesinde sadece yedi gol gördü.

Bu sezon deplasmanda puanla tanışamayan Başakşehir FK, Süper Lig tarihinde sadece bir sezona dış sahada daha uzun bir puan hasretiyle başladı. Son iki Süper Lig maçında çektiği yedi şutu gole çeviremeyen Aleksandar Pesic, daha önceki beş karşılaşmada rakip kaleye gönderdiği 17 şutun beşinde fileleri havalandırmıştı. Kariyerinde ilk kez bir lig maçında hat-trick yapan Başakşehir FK santrforu Stefano Okaka, Süper Lig tarihinde bunu başaran ilk İtalyan oyuncu oldu. Bu sezon Başakşehir FK'nın Süper Lig'de attığı gollerin %71'inde pası veren oyuncu olan Edin Visca, kariyerinde beş asiste en hızlı ulaştığı sezonu yaşıyor.

Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son 10 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Aykut Kocaman, bu iki yenilgiyi de Başakşehir'in başında çıktığı son iki deplasmanda aldı.

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FATİH KARAGÜMRÜK BAŞAKŞEHİR FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük Başakşehir FK maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Fatih Karagümrük#Başakşehir