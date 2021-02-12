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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek!

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Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek!
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de yaptığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamayan Fatih Karagümrük, en son 20. haftada Beşiktaş'a yenilmişti. Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 37 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan 48 puanlı Fenerbahçe ise ilk iki sırada yer alan Galatasaray ve Beşiktaş ile aynı puanda olmasına rağmen averaj farkıyla 3. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında Takımda 5 eksik...
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında! Takımda 5 eksik...

Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Karagümrük'te kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Koray Altınay ve Emiliano Viviano, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 2-1 kazanmıştı.

 

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyatta Fenerbahçeyi konuk edecek

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