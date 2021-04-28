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Spor Arena
Haber Giriş: 28.04.2021 - 15:27 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Fatih Karagümrük - Antalyaspor

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Canlı Anlatım İzle: Fatih Karagümrük - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Volkan Ahmet Narinç üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.

Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

KARAGÜMRÜK 2-1 ANTALYASPOR

14' Eren Albayrak (Kendi kalesine), 24' Borini / 34' Fredy

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Karagümrük XI: Viviano, Biglia, Efe, Borini, Ndao, Fatih, Hedenstad, Serhat, Lens, Zukanovic, Bertolacci.
Antalyaspor XI: Boffin, Ersan, Naldo, Eren, Nuri, Orgill, Drole, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin.

Canlı Anlatım İzle: Fatih Karagümrük - Antalyaspor

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