Fatih Karagümrük Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de 29. hafta heyecanı

Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Süper Lig’in 29. haftasında karşı karşıya gelecek olan Fatih Karagümrük ve Ankaragücü maçı bugün saat 13:30’da başlayacak. Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada yer alıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü maçı bugün saat 13:30’da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı ekrana gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgisi olan 23 puanlı MKE Ankaragücü ise 19. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano ve Gaston Campi sarı kart ceza sınırında.

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