Canlı: Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı

Haberin Devamı

Süper Lig'de 4. haftada oynanan Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçını hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Fatih Karagümrük 2-0 Ankaragücü

Gol: 2' Salih Dursun, 9' Borini

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Dresevic, Baniya, Caner Erkin, Colley, Ozdoev, Shukurov, Jimmy Durmaz, Borini, Diagne.

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Sinan, Mujakic, Marlon, Pepe, Pedrinho, Zahid, Beridze, Jese, Macheda.

FATİH KARAGÜMRÜK ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü maçı saat 19:15’te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı 26 Ağustos, 27 Ağustos Cumartesi, 28 Ağustos Pazar ve 29 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk etti. Haftanın önemli müsabakasında da Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç Konya ekibinin stadındaki bakımdan dolayı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde de Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu haftayı Medipol Başaşehir BAY olarak geçirecek.