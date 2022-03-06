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Fatih Karagümrük Altay maçı ile her iki takım da puan tablosundaki durumuna yön tayin edecek. Düşme potasında yer alan İzmir ekibi Altay, galibiyet elde etmesi halinde büyük bir şans elde edecek. Fatih Karagümrük ise 3 puan ile Avrupa Arenasında boy gösterme şansını sürdürecek. Peki, Fatih Karagümrük Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

FATİH KARAGÜMRÜK ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28'inci Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Altay'ı konuk edecek. 6 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında bugün oynayacağı Altay ile ligde 10. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda kırmızı-siyahlıların 4’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.



İstanbul temsilcisi 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile aldığı 25 puanla 18. sırada yer alıyor.



Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan Karagümrük, Altay karşısında da 3 puan alıp seriyi devam ettirmek istiyor.



LİGDE 10. RANDEVU

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Fatih Karagümrük ile Altay Süper Lig’de bu zamana kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Karagümrük 4 kez galip gelirken, İzmir temsilcisi 3 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Takımlar bu süreçte 11’er gol kaydetti.



Fatih Karagümrük ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan müsabakayı 1-0 kazanmıştı.



ALT SIRALARDA KRİTİK HAFTA

Spor Toto Süper Süper Lig’in 28. haftası, ligin alt sıralarındaki takımların birbirleriyle yapacakları maçlar nedeniyle Fatih Karagümrük’e konuk olacak Altay için oldukça önemli.



Ligde son 5 maçtır galip gelemeyen 19. sıradaki Rizespor, 16. sıradaki Giresunspor'u ağırlarken; 15. sıradaki 29 puanlı Kasımpaşa, 17. sırada yer alan 27 puanlı Göztepe’ye konuk olacak.



Fatih Karagümrük ile Altay arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Cemil Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.