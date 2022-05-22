Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig 38. ve son hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 ALANYASPOR
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Borini, Emre, Karamoh, Pesic
Alanyaspor: Serkan, Fer, Umut, Efecan, Diedhiou, Awaziem, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Furkan
FATİH KARAGÜMRÜK ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
VavaCars Fatih Karagümrük Aytemiz Alanyaspor maçı saat 16:00’da başladı. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.