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Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı

#Fatih Karagümrük#Fatih Karagümrük Alanyaspor#Alanyaspor
Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig 38. ve son hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 38. ve son hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 ALANYASPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Borini, Emre, Karamoh, Pesic

Alanyaspor: Serkan, Fer, Umut, Efecan, Diedhiou, Awaziem, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Furkan

FATİH KARAGÜMRÜK ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

VavaCars Fatih Karagümrük Aytemiz Alanyaspor maçı saat 16:00’da başladı. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

 

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