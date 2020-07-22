Fatih Karagümrük Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig ekipleri Fatih Karagümrük ile Akhisarspor, Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir karşılaşma yapacak. Akhisarspor, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e geri dönmeye çalışırken rakibi de mücadeleden avantajlı bir skor elde etmek istiyor. İşte, Fatih Karagümrük Akhisarspor maçı hakkında son gelişmeler...

Fatih Karagümrük ve Akhisarspor, bu akşam İstanbul'da Vefa Stadı'nda saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Maç, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı takip edilebilecek.

Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Temmuz Pazar Manisa'da yapılacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alparslan, Attamah, Zeki, Sabo, Darri, Ndao, Emeghara

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan, Kadir, Rotman, Bjarnason, Burhan, Ali Kaan, Erhan, Bertuğ