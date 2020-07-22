Fatih Karagümrük Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçlarında heyecan başlıyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Akhisarspor, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Fatih Karagümrük Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig ekipleri Fatih Karagümrük ile Akhisarspor, Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir karşılaşma yapacak. Akhisarspor, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e geri dönmeye çalışırken rakibi de mücadeleden avantajlı bir skor elde etmek istiyor. İşte, Fatih Karagümrük Akhisarspor maçı hakkında son gelişmeler...
Fatih Karagümrük ve Akhisarspor, bu akşam İstanbul'da Vefa Stadı'nda saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Maç, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı takip edilebilecek.
Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Temmuz Pazar Manisa'da yapılacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alparslan, Attamah, Zeki, Sabo, Darri, Ndao, Emeghara
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan, Kadir, Rotman, Bjarnason, Burhan, Ali Kaan, Erhan, Bertuğ
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