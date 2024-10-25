×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Karagümrük, Adanaspor engelini 4 golle geçti!

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Karagümrük#Adanaspor#1. Lig
Fatih Karagümrük, Adanaspor engelini 4 golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 22:18

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Adanaspor'u 4-0 yendi.

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın açılış maçında Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Turgut Doman, Emre Doğu, Kürşathan Akın

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Johnson (Dk. 69 Paoletti), Tresor Doh, Dovedan (Dk. 69 Ahmet Sivri), Göktan Gürpüz (Dk. 82 Ömer Faruk Gümüş), Camacho (Dk. 82 Talha Ülvan), Wesley (Dk. 90 Baran Demiroğlu)

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Devran Şenyurt, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Fofana, Innocent (Dk. 66 Harun Alpsoy), Turgay Gemicibaşı, Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Diakite (Dk. 73 Burhan Uzun), Tapsoba (Dk. 73 Metehan Mustafa Mollaoğlu), Ciss

Goller: Dk. 32 ve 81 Wesley, Dk. 38 Camacho, Dk. 90+2 Baran Demiroğlu (Fatih Karagümrük)

Haberin Devamı

Sarı kartlar: Dk. 3 Camacho, Dk. 46 Tresor Doh, Dk. 71 Djilobodji (Fatih Karagümrük), Dk. 71 Turgay Gemicibaşı (Adanaspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Karagümrük#Adanaspor#1. Lig

BAKMADAN GEÇME!