Fatih Karagümrük 3 golle kazandı

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 3-1 yenildi.

Maçtan Dakikalar

1. dakikada Şanlıurfasporlu futbolculardan topu kapan Daniel Johnson’un ceza sahasına girmeden uzaktan vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

3. dakikada ceza sahası içine doğru kullanılan taç açısında topu önünde bulan Stefan Ashkovski’nin yakın mesafeden üst üste vuruşlarında defans ve kaleci Emre gole izin vermedi.

26. dakikada Malle’nin sol kanattan çizgiye paralel gönderdiği topa dokunan Kayode, takımını öne geçirdi. 1-0

29. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Adnan Uğur’un dar açıdan kaleye gönderdiği topa uzanan Tokotaev, dokunmasına rağmen gole engel olamadı. 1-1

35. dakikada, ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Wesley’in sert ve düzgün vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdığı için gol geçersiz sayıldı.

43. dakikada, Mehmet Coşkun’un ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan sert vurduğu top üstten auta çıktı.

51. dakikada, Malle’nin sol kanatta topu alan Çağatay Kurukalıp’ın ayağına yaptığı müdahale sonrası hakem kırmızı kartını gösterdi. Tavsiye üzerine pozisyonu VAR’da incelemeye giden hakem, kırmızı kart kararından vazgeçmedi ve Şanlıurfaspor 10 kişi kaldı.

67. dakikada ceza sahasının sağ köşesinde serbest vuruş kazanan Fatih Karagümrük’te topun başına Lamkel geçti. Lamkel’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

72. dakikada Yiğit Efe Demir’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Göktan Gürpüz’ün sert şutunda top filelerle buluştu. 1-2

79. dakikada ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Wesley, topu geriye çekerek savunma oyuncularını da çalımladı. Göktan Gürpüz'le paslaşan Wesley düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 1-3