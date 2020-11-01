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GeriFutbol Fatih Karagümrük 3 ayrı statta 4 iç saha maçına çıktı! Yenilgi yok, 10 puan...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük 3 ayrı statta 4 iç saha maçına çıktı! Yenilgi yok, 10 puan...

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Fatih Karagümrük 3 ayrı statta 4 iç saha maçına çıktı! Yenilgi yok, 10 puan...
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Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, 3 farklı yerde oynadığı 4 iç saha maçını da kaybetmedi.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, 3. hafta maçında yine aynı statta konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 üstünlük sağladı.

Ligin 5. haftasında Kasımpaşa'yı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda ağırlayan Karagümrük, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yine aynı sebeple 7. hafta karşılaşmasını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayan İstanbul ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendi.

Fatih Karagümrük, kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig müsabakalarında kullanma imkanı bulamamasına karşın, iç saha avantajını farklı statlarda da olsa değerlendirmesini bildi.

Karagümrük 5-1 Erzurumspor (Maç sonucu ve özeti)
Karagümrük 5-1 Erzurumspor (Maç sonucu ve özeti)

- Deplasmanda yüzü gülmüyor

İç saha maçlarında 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan toplayan Fatih Karagümrük, aynı performansı deplasmanda gösteremedi.

İstanbul ekibi, rakip sahalarda çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 1 puan alabildi.

Deplasman karşılaşmalarında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 2-0 yenildi.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Erik Sabo: Erken gol etkili oldu
Fatih Karagümrüklü futbolcu Erik Sabo: 'Erken gol etkili oldu'

- Gol yükünü orta sahalar çekti

Süper Lig'in 7. haftasının sonunda toplam 14 kez rakip ağları sarsan İstanbul ekibinde, bu gollerin 8'i orta saha oyuncularından geldi.

Orta saha oyuncuları Erik Sabo 4, Badou Ndiaye 2, Alassane Ndao ve Lucas Biglia birer golle takıma katkı sağladı.

Forvette Artur Sobiech 2 ve Mevlüt Erdinç 1 gol atarken, defans oyuncularından Ervin Zukanovic 2, Enzo Roco da 1 kez fileleri havalandırdı.

- İlk 11'de Türk oyunculara yer yok

Fatih Karagümrük, 4. haftada oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasından itibaren ilk 11'de Türk futbolculara yer vermedi.

İlk 3 haftadaki maçlarda kendilerine ilk 11'de yer bulan Türk oyuncular, Aykut Özer, Ramazan Civelek, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül ve Mevlüt Erdinç, son 4 haftada ise oyuna ya sonradan dahil oldu ya da yedek kulübesinde bekledi.

 

Fatih Karagümrük 3 ayrı statta 4 iç saha maçına çıktı Yenilgi yok, 10 puan...

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