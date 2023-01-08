Fatih Karagümrük 3-3 Konyaspor (Maçın özeti)

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maç 3-3 berabere bitti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi, 7. dakikada Magomed Ozdoev'in golüyle öne geçti. Diagne 33. dakikadaki kafa golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarı hızlı başlayan Konyaspor oldu. 65. dakikada Mame Diouf ile umutlanan konuk ekip, 72. dakikada yine Diouf'un attığı golle skor eşitlendi. Pirlo'nun 2-2 sonrası yaptığı değişiklikler meyve verdi ve 88. dakikada Kerim Frei, takımını yeniden öne geçirdi.

Konyaspor'un golcüsü Diouf 90+5'te bir kafa golü daha atarak hat-trick'i tamamladı ve takımına puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 20'ye yükseltti. Son 3 maçta 3. kez beraberlik alan Konyaspor ise 27 puana çıktı.

Haberin Devamı

FATİH KARAGÜMRÜK 3-3 KONYASPOR

GOL: 7' Ozdoev, 33' Diagne, 65' Diouf, 72' Diouf, 88' Kerim Frei, 90+5' Diouf

İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Shukurov, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Oğulcan, Amilton, Çekici, Diouf.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



7. dakika Diagne’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına da çarpıp kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0

33. dakika sağ kanattan Ebrima Colley’in ortasında ceza sahası içinde Diagne, iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Mame Diouf’un şutunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Haberin Devamı

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



65. dakikada Muric’in sağ kanattan soluna çekip yaptığı ortada, ceza sahası içinde iyi yükselen Diouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1

71. dakikada Muric’in sağ taraftan yaptığı ortada Muhammet Demir’in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kalecinin dokunuşu sonrası üst direğe de çarpan top kornere gitti.

72. dakikada sağ taraftan Muhammet Demir’in kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Dİouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-2

77. dakikada Bytyqi’nin sol çaprazdan yaptığı ortada Diouf’un kafa vuruşunda, kaleci Batuhan’ın kurtarışı sonrası topu önünde bulan Adil’in vuruşunda top auta gitti.

88. dakikada ceza sahası sağ tarafından Ozdoev’in pasında penaltı noktasında topla buluşan Kerim Frei, gelişine sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp ağlara gitti. 3-2

90+5. dakikada soldan taraftan Guilherme’nin ortasında, arka direkte Diouf’un savunmanın üstünden iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 3-3