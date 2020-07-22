Fatih Karagümrük 3-3 Akhisarspor
Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçında Akhisarspor ile 3-3 berabere kaldı.
TFF 1. Lig play-off etabında yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibinin gollerini 18. dakikada Sabo, 58. dakikada Sobiech ve 87. dakikada Koray kaydetti. Akhisarspor'un golleri ise 34. dakikada Bertuğ, 84. dakikada Erhan ve 90+6. dakikada Uğur'dan geldi.
Rövanş maçı 27 Temmuz'da Akhisar'da oynanacak.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao, Zeki, Sabo, Darri, Sobiech.
Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Eray, Bjarnason, Rotman, Onur, Vrsjaevic, Bertuğ.
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