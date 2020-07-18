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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 19:55,Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük 3-0 Adanaspor

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Fatih Karagümrük 3-0 Adanaspor
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TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 56'ya yükselten Fatih Karagümrük, ligi averajla 5. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. İstanbul temsilcisi, play-off yarı final maçında ligi 4. basamakta bitiren Akhisarspor ile karşılaşacak.

Stat: Vefa

Hakemler: Murat Erdoğan, Selahattin Altay, Gökhan Barcın

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 75 Koray Altınay), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan (Dk. 83 Barış Başdaş), Alparslan Erdem, Attamah, Ndao, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 83 Çağrı Ortakaya), Darri (Dk. 75 Engin Bekdemir), Emeghara (Dk. 63 Sobiech)

Adanaspor: Karacic (Dk. 88 Enes Soylu), Savaş Polat (Dk. 83 Şahin Berk), Uğurcan Yazğılı, Evren Korkmaz, Mustafa Eğer, Celil Yüksel, İbrahim Aksu (Dk. 46 Mustafa Ceviz), Roni, Etame, Eren Keleş (Dk. 83 Mert Adar), Ahmet Dereli

Goller: Dk. 11 Emeghara, Dk. 74 Ramazan Civelek, Dk. 82 Sabo (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 57 Zeki Yıldırım, Dk. 61 Ramazan Civelek, Dk. 84 Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük)

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