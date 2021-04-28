Fatih Karagümrük 2-2 Antalyaspor (Maçın özeti ve goller)

Fatih Karagümrük ile Antalyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaştı. Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük'ün gollerini 13. dakikada Eren Albayrak kendi kalesine ve 24. dakikada Fabio Borini atarken Antalyaspor'un sayılarını 34 ve 88. dakikalarda Fredy kaydetti.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fatih Karagümrük puanını 51'e çıkardı. 3 maç sonra puanla tanışan Antalyaspor ise 43 puana yükseldi.

KARAGÜMRÜK 2-2 ANTALYASPOR

14' Eren Albayrak (Kendi kalesine), 24' Borini / 34' Fredy, 88' Amilton



İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Biglia, Efe, Borini, Ndao, Fatih, Hedenstad, Serhat, Lens, Zukanovic, Bertolacci.



Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Eren, Nuri, Orgill, Drole, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin.



KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fatih Karagümrük, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamadığı için maç Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynandı.

2. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Savunmadan gelen uzun topla bir anda Fatih Karagümrük defansının arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Orgill'in şutu direkten döndü.

13. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan hızla depar atan Lens ceza sahası içine girdiği gibi yerden topu sert ortaladı. Eren Albayrak topu uzaklaştırmak isterken kendi filelerine gönderdi: 1-0.

24. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Bartolicci'nin topuğuyla verdiği şık pasta Borini savunmanın arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşa Boffin müdahale etmeyi başarsa da seken topa tekrar çizgi üstünde dokunan Borini meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0.

34. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan depar atarak hızla ceza sahasına giren Hamilton, Ndao'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Fredy, kalecinin sağına doğru vurarak penaltıyı gole çevirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle tamamlandı.

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