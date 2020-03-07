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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2020 - 18:48,Son Güncelleme:/

Fatih Karagümrük 2-2 Adana Demirspor

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Fatih Karagümrük 2-2 Adana Demirspor
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TFF 1. Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

Stat: Vefa
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Şahan Yılmaz, Cemil Tunç
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo, Koray Altınay (Dk. 59 Zeki Yıldırım), Jorquera, Ndao (Dk. 61 Darri), Sobiech
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Sinan Kurt, Traore, Aosman (Dk. 75 Kosecki), Erkan Zengin (Dk. 85 Pa Dibba), Volkan Şen (Dk. 82 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz
Goller: Dk. 11 ve 69 Jorquera (Fatih Karagümrük), Dk. 47 ve 58 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk 34 Ramazan Civelek, Dk. 84 Zeki Yıldırım, Dk. 90 3 Bülent Cevahir (Fatih Karagümrük), Dk. 37 Tarık Çamdal, Dk. 54 Rassoul (Adana Demirspor)

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