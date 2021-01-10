Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor / Maçın özeti ve goller

Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında karşılaştı. Fatih Karagümrük'ün iç saha problemi sebebiyle Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Mücadele yoğun yağmur altında ve yer yer su birikintileri olan bir zeminde oynandı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 66. dakikada yeni transfer Andreas Bertolacci ve 81. dakikada Badou Ndiaye atarken Konyaspor'un sayısını 84. dakikada Jevtovic kaydetti.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra galip gelen Fatih Karagümrük puanını 24'e çıkardı. Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Serkan Tokat, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Ndiaye, Bertolacci (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Vato Arveladze), Mevlüt Erdinç (Dk. 77 Sobiech)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Jevtovic, Guilherme (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Oğuz Kaan Güçtekin, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 56 Daci), Milosevic (Dk. 76 Bytyqi), Cikalleshi (Dk. 76 Musa Çağıran), Kravets

Goller: Dk. 66 Bertolacci, Dk. 81 Ndiaye (Fatih Karagümrük), Dk. 84 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 86 Fatih Kuruçuk, Dk. 87 Ndao, Dk. 88 Ndiaye (Fatih Karagümrük), Dk. 88 Ahmet Çalık, Dk. 90 1 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

15. dakikada savunmadan dönen topu ceza sahası çizgisi önünde bulan Kravets'in şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

24. dakikada köşe vuruşunda savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

46. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Hedenstad'ın şutunu rakip takım savunma oyuncusu kayarak uzaklaştırdı.

50. dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Borini'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Fatih Karagümrük öne geçti. Ndao'nun sağdan ortasında Bertolacci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti:

1-0.

74. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Borini'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Jevtovic'in hatalı pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ndiaye'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

84. dakikada Konyaspor'un golü geldi. Bytyqi'nin soldan yaptığı ortada altıpas önünde Jevtovic'in kafa vuruşunda yerden de seken top sağ köşeden ağlara gitti: 2-1.

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