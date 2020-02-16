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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 19:14,Son Güncelleme:/

Fatih Karagümrük 2-1 Giresunspor

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Fatih Karagümrük 2-1 Giresunspor

TFF 1. Lig 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 yendi

Stat: Vefa

Hakemler: Kadir Sağlam, Ata Yıldırım, Anıl Usta

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 45 4 Erdal Öztürk), Ndao (Dk. 77 Emeghara), Sabo, Jorquera, Sobiech (Dk. 90 4 Barış Başdaş)

Giresunspor: Facchini, Uğur Akdemir, Murat Akça, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Foguinho (Dk. 76 Mehmet Güven), Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 66 Özgür Can Özcan), Del Valle, Landel, Rusescu (Dk. 46 Milinkovic)

Goller: Dk. 24 Jorquera (Penaltıdan), Dk. 79 Erdal Öztürk (Fatih Karagümrük), Dk. 70 Ahmet Kesim (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Landel (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Foguinho, Dk. 47 Milinkovic, Dk. 86 Muhammed Bayır (Giresunspor), Dk. 33 Sobiech, 45 1 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Yalçın Ayhan, Dk. 78 Erdal Öztürk, Dk. 83 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

Fatih Karagümrük 2-1 Giresunspor

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