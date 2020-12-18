Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

İkinci devrenin henüz ilk dakikasında Ndao ile öne geçen Karagümrük, 90+6. dakikada Diagne'nin penaltı golüne engel olamadı.

Son sözü 90+11. dakikada Mevlüt Erdinç söyledi ve Galatasaray, Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren sarı-kırmızılılar 23 puanda kaldı. Karagümrük'ün puanı ise 20'ye yükseldi.

FATİH TERİM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadelenin 69. dakikasında kulübedeki yoğun itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

Karagümrük'te ise 90+9. dakikada Enzo Roco kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇ SONUNDA KIRMIZI KART

Galatasaray'ın stoperi Marcao ise maç sonunda itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Galatasaray ilk dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanattan Diagne'nin ortasında savunmadan seken topa ön direkte Oğulcan vurdu, top yan ağlarda kaldı.

6' Aatıf'ın nefis topuk pası sonrası Ramazan sağ kanattan ortasını yaptı, ceza alanındaki üç Karagümrüklüden önce Marcao araya girdi ve tehlikeyi önledi.

13' Karagümrük'ün Koray ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

20' Sağ kanattan içeri sokulan Ndao'nun penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Aatıf hareketlenmişti ancak Galatasaray savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

24' Galatasaray, Emre Akbaba'ya yapılan faul sonrası rakip yarı alanın ortalarından bir serbest vuruş kazandı. Feghouli'nin ortasında top Karagümrük savunmasında kaldı.

31' Aatıf'ın pasında Biglia'yı geçen topu sağ çaprazda Ndao aldı ve onun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti

42' Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda Okan boşa çıktı. Enzo Roco'nun sırtına çarpan top üstten auta gitti.

46' Santranın hemen ardından sol kanattan savunma arkasına sarkan Alparslan Erdem'in içeriye yerden ortasına arka tarafta Alassane Ndao gelişine vurdu, top ağlara gitti

49' Oğulcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin şutu üstten auta çıkıyor

56' Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında Emre Kılınç'ın ortasına kale alanında Donk çok iyi bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Viviano'yu geçen top direğin dibinden auta çıktı.

64' Ndao'nun pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Koray'ın ortasında arka direkteki Alparslan'dan önce araya giren Linnes topu kornere yolladı.

69' Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübedeki yoğun itirazları sonrası kırmızı kart gördü

70' Galatasaray'ın tüm hatlarıyla baskı kurduğu anda savunma Ndao'nun pasıyla orta sahadan bomboş durumda savunma arkasına hareketlenen Koray, karşı karşıya pozisyonda Muhammed'e golü attırdı ancak ilk pozisyon için bayrak havadaydı

90+3' Ali Yavuz'un pasıyla kale alanı içinde topu alan Diagne şut açısı ararken Koray'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

90+6' Penaltıda topun başına geçen Mbaye Diagne, kaleci Viviano'yu ters köşeye yatırdı ve maça denge getirdi:

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Ramazan Civelek, Biglia, Alparslan Erdem, Ndao, Aatif Chahechouhe, Sobiech.

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Emre Akbaba, Diagne.