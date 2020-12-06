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Haber Giriş: 06.12.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor / Maçın özeti ve goller

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Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor / Maçın özeti ve goller
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Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

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  • Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı maçı Karagümrük 2-1 kazandı. Ev sahibinin gollerini 15 ve 25. dakikalarda Alassane Ndao attı. Rizespor'un tek sayısını ise Yassine Meriah kaydetti.

90+2. dakikada Emir Dilaver'in attığı gol, hakem kararı ve sonrasında yapılan VAR incelemesinde faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından 3 maçlık beraberlik serisine son veren ve yenilmezliğini 5 maça çıkaran Fatih Karagümrük puanını 17'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Rizespor ise 12 puanda kaldı.

FATİH KARAGÜMRÜK 2-1 ÇAYKUR RİZESPOR

GOL: 15', 25' Ndao / 20' Meriah

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Jimmy Durmaz’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
15. dakikada Jimmy Durmaz'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Ndao’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
20. dakikada Melnjak’ın sol taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Meriah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
25. dakikada Sobiech ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Ndao’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Sabo, Jimmy Durmaz, Sobiech

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Onur, Fernando, Remy

Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor / Maçın özeti ve goller

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