Fatih Karagümrük 2-0 Gaziantep FK (Maçın özeti ve golleri)
Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Süper Lig'de 23. hafta heyecanında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Karagümrük, ikinci yarıda bulduğu gollerle Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 58'de Ndao ve 64'te Borini kaydetti.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 35'e çıkartırken son 4 haftada 3. kez kaybeden Gaziantep FK 35 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada defansın uzaklaştırdığı topla ceza saha dışında buluşan Dicko, önündeki rakibe rağmen meşin yuvarlağı sağa çekip sert vurdu ancak kaleci Aykut topu son anda çeldi.
15. dakikada Biglia'nın pasıyla soldan hareketlenen Borini, topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ndao'ya gönderdi. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
29. dakikada soldan gelişen Karagümrük atağında Balkovec'in ortasında, müsait durumdaki Ademi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.
36. dakikada Mirallas'ın şık ara pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın altı pas içinden şutunda kaleci Aykut, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
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