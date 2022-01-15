Fatih Karagümrük 2-0 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Vavacars Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı.
Galibiyet gollerini 31. dakikada Pesic ve 75. dakikada Salih Dursun kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 30'a yükseltti. Rizespor ise 18 puanda kaldı.
Karagümrük, 75. dakikada Zukanovic'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim, Emirhan, Cemali, Sabo, Djokovic, Alper, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo.