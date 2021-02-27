Fatih Karagümrük 2-0 Alanyaspor (Maçın özeti ve golleri)
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında, Fatih Karagümrük, 2 golün VAR'dan döndüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Aytemiz Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük, ikinci yarıda attığı gollerle Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Alassane Ndao ve 89. dakikada Fabio Borini kaydetti.
Alanyaspor'un 64 ve 81. dakikada attığı goller VAR'dan gelen uyarının ardından geçersiz sayıldı. Karagümrük'ün ise 3 topu direkten döndü.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 40'a çıkartırken son 5 haftada 1 kez kazanabilen Alanyaspor 42 puanda kaldı.
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