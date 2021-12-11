Fatih Karagümrük 1-4 Konyaspor (Maç özeti ve goller)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Fenerbahçenin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...#Tottenham
İstanbullular dikkat Peş peşe uyarılar... Güzel havaya aldanmayınİstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar... Güzel havaya aldanmayın#Meteoroloji
İstanbulda kritik toplantı Bakan Nebati iş dünyasıyla bir araya geldiİstanbul'da kritik toplantı! Bakan Nebati iş dünyasıyla bir araya geldi#Nureddin Nebati
ABD felakete uyandı Vali, korkunç bilançoyu duyurdu: En az 50 ölüABD felakete uyandı! Vali, korkunç bilançoyu duyurdu: En az 50 ölü#ABD
Şaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktıŞaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktı#Yılın Fotoğrafları
Sosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştirSosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Evlilik ve maaş vaadine inandı, evraklara parmak bastı... Hayatının şokunu yaşadıEvlilik ve maaş vaadine inandı, evraklara parmak bastı... Hayatının şokunu yaşadı#Kahramanmaraş
Acımadan satıyorlar Süt üreticide 3.3 lira, markette 18 liraAcımadan satıyorlar! Süt üreticide 3.3 lira, markette 18 lira! #Süt
Ankarada korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar varAnkara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var#ANKARA
Doktor Whiteın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mıDoktor White'ın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mı?#Robert White
Başhekimden kendisi hakkında suç duyurusu: Gerekirse yargılanıp bedelini ödemek istiyorumBaşhekimden kendisi hakkında suç duyurusu: Gerekirse yargılanıp bedelini ödemek istiyorum#Kocaeli
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Birinin ailesinin adaları var, diğeri parayla oynuyor: Dünyanın en zengin gelinleriBirinin ailesinin adaları var, diğeri parayla oynuyor: Dünyanın en zengin gelinleri#Tatiana Santo Domingo
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fatih Karagümrük 1-4 Konyaspor (Maç özeti ve goller)

#Süperlig#Karagümrük#Konyaspor
Fatih Karagümrük 1-4 Konyaspor (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor, deplasmanda geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor maçından fotoğraflarVavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor maçından fotoğraflar
VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

VavaCars Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele Konyaspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük 12. dakikada Aleksandar Pesic'in golüyle öne geçti. Konyaspor'a geri dönüşü ve galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Amar Rahmanovic, 53 ve 88. dakikalarda Serdar Gürler ve 85. dakikada Guilherme kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 30'a çıkardı. Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

FATİH KARAGÜMRÜK 1-4 KONYASPOR

GOL: 12' Pesic (Karagümrük) - 29' Rahmanovic, 53' Serdar Gürler, 85' Guilherme, 88' Serdar Gürler (Konyaspor)

KIRMIZI KART: 84' Luckassen (Karagümrük)

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Luckassen, Hedenstad, Burak, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Karamoh, Emre Mor, Pesic

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Serdar, Bytyqi, Cikalleshi

Haberin Devamı

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Burak Bekaroğlu’nun savunmanın arkasına doğru gönderdiği ara pasına hareketlenen Pesic, rakibinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı kaptı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu net bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0
29. dakikada Hedenstad’ın kaptırdığı topu Cikalleshi, Bytyqi’ye aktardı. Soldan son çizgiye inen bu futbolcunun penaltı noktasına çıkardığı pasta Rahmanovic düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1
35. dakikada Biglia’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz, uzaktan şansını denedi. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

53. dakikada Abdülkerim’in pasında sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girip Luckassen’den sıyrıldı ve çok sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-2
71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler’in ortasında Burak’tan seken top ceza sahası için sağ çaprazındaki Soner’in önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta kaleci Viviano bu pozisyonda gole izin vermedi.
79. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec direkt kaleye vurdu. Bu pozisyonda kaleci Sehic, köşeye giden topa uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
83. dakikada Adnan’ın pasında ceza sahası önünde topu alan Pesic’in dönerek yaptığı vuruşta Ahmet Çalık’a da çarpan top direkten döndü.
84. dakikada Karagümrük savunmasının arkasına atılan uzun pasta Michalak topu kaptı. Luckassen, kendisinden sıyrılan bu futbolcuyu düşürünce direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
85. dakikada Michalak’ın düşürülmesiyle yakın mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Guilherme geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği top filelere gitti. 1-3
88. dakikada sol kanatta Soner’in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Serdar Gürler, ceza sahası içine girerek rakibinden sıyrıldı ve çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süperlig#Karagümrük#Konyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat