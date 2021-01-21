Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş (Maç Özeti ve Golleri)

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Süper Lig 20. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-1 gibi farklı bir skorla Beşiktaş oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Vincent Aboubakar, 66. dakikada Cyle Larin ve 50. ile 70. dakikalarda Bernard Mensah kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 78. dakikada penaltıdan Borini'nin ayağında geldi.

LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEDİ

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 41'e yükseltti ve liderliğini perçinledi. Fatih Karagümrük ise 27 puanla 8. basamakta kaldı.

Ligde önümüzdeki hafta Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Denizlispor deplasmanına konuk olacak.



MAÇTAN POZİSYONLAR (İLK YARI)



6. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağdan gelen ortada Mensah ceza sahası içinde meşin yuvarlağı sol çaprazda bekleyen takım arkadaşına aktardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

14. dakikada sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Hutchinson penaltı noktası civarından vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Borini, soldan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topun sahibi oldu.

42. dakikada De Souza'nın savunmanın arkasına havadan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Aboubakar, rakibini çalımlayarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

MAÇTAN POZİSYONLAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışında topla buluşan Mensah, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası girişinde sol ayağıyla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-2.

59. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan De Souza'nın vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

64. dakikada Mensah'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

65. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci gole izin vermedi.

66. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Larin'in Rıdvan Yılmaz'a pasıyla başlayan atakta soldan ceza sahasına giren Rıdvan, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Larin'in vuruşunda top filelerle buluştu: 0-3.

70. dakikada Beşiktaş'ın 4. golü geldi. Mensah sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve topu Aboubakar'a verdi. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda kaleciden dönen topu Mensah tamamladı: 0-4.

78. dakikada Fatih Karagümrük'ün golü geldi. Rosier'in ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem direkt penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.

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