Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor / Maçın özeti ve goller

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'Ta oynanan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maçı Trabzonspor 2-1 kazandı. Bordo-mavili takımın gollerini 46. dakikada Nwakaeme ve 81. dakikada Ekuban atarken Fatih Karagümrük'ün sayısını 70. dakikada Balkovec kaydetti.

Bu sonucun ardından İstanbul takımlarına karşı ilk kez kazanan Trabzonspor puanını 23'e çıkardı. 36 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük ise bu sezon evinde ilk yenilgisini alarak 21 puanda kaldı.

FATİH KARAGÜMRÜK 1-2 TRABZONSPOR

GOL: 46' Nwakaeme, 70' Balkovec, 81' Ekuban

İlk yarı sonucu: 0-0



İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan, Sobiech



Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

ÖNEMLİ ANLAR

1' Mücadeleye Fatih Karagümrük başladı

10' Trabzonspor'da soldan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Ekuban kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

11' Ekuban'ın attığı gol, kalecinin önündeki Nwakaeme'nin aktif alanda ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

13' Trabzonspor'da Ndiaye'nin yüzüne dirseği isabet eden Hosseini sarı kart gördü.

17' Ceza sahası içindeki Jimmy Durmaz'ın sağ çaprazdan şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

27' Trabzonspor'da sol alandan ceza sahası içine giren Djaniny pozisyon şansı aradı ancak savunma ayak koydu.

35' Karagümrük'te sakatlanan Biglia kenara geldi. Vato Arveladze oyunda

45+2' Trabzonspor'da sağ kanattan içeriye sert kesilen ortayı önce Djaniny sonra Nwakaeme dokunuş yaparak ağlara göndermek istedi ancak ikisi de hızlı topa yetişemedi.

46' Trabzonspor ikinci yarıyı golle açtı. Serkan'ın sağdan ceza sahası içine gönderdiği ortasında kale önünde buluşan Nwakaeme dokunuşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

51' Nwakaeme'nin sol çaprazdan vuruşunda top dışarı gitti.

56' Fatih Karagümrük beraberlik için yükleniyor... Soldan içeriye yapılan ortada Arveladze'nin vuruşu savunmada kaldı.

70' Fatih Karagümrük karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Jimmy Durmaz'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde buluşan Balkovec, sol çaprazdan şutunu kaleye doğru gönderdi ve top ağlarla buluştu.

81' Trabzonspor karşılaşmada yeniden öne geçiyor. Ceza sahasının dışında topla buluşan Ekuban içeriye kadar sürdü ve rakibinden sıyrılıp golünü attı.

86' Fatih Karagümrük'te Ramazan'ın sağ kanattan içeriye kestiği ortasını savunma kafayla uzaklaştırdı devamında top Arveladze'de kaldı. Onun şutu auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor'da, son oynanan Galatasaray müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı.



Bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan Vitor Hugo bu mücadelede kadroda yer almadı. Yusuf Sarı da yedek kulübesinde forma şansı bekledi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine Ekuban ve Hosseini'ye ilk 11'de şans verdi.



Vodafone Park'ta oynanan maça Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımını, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny ilk 11'i ile sahaya çıkardı.



Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Pereira, Faruk Can Genç ve Afobe yer aldı.



- Abdullah Avcı 347 gün sonra Vodafone Park'ta



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park'ta görev yaptı.



Abdullah Avcı'nın Beşiktaş başındaki Vodafone Park'taki son maçı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı olmuştu. Siyah-beyazlı takım o mücadeleyi 3-2 kaybetmiş ve iki gün sonra da Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.



- Fatih Karagümrük'te 3 değişiklik



İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Göztepe maçına göre Trabzospor karşısında 3 değişiklik ile sahaya çıktı.



Fatih Karagümrük'te cezalı Ndao'nun yanı sıra Mevlüt Erdinç ve Aatif Chahechouhe bu mücadelede ilk 11'de yer almadı. Teknik direktör Şenol Can, bu 3 oyuncunun yerine Koray Altınay, Roco ve Sobiech'e ilk 11'de şans verdi.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...