Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadelenin 45+2. dakikasında Sobiech ile öne geçen Karagümrük, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 47'yi gösterdiğinde sahneye Aytaç Kara çıktı ve skoru eşitleyen golü kaydetti.

Karagümrük, 74. dakikada Jimmy Durmaz'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Karagümrük'ün puanı 8, Kasımpaşa'nın ise 7'ye yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

27. dakikada soldan gelen Salibur'un yerden pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ndiaye, müsait durumda şutunu çekti ama kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

41. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında 6 pas içindeki Ndiaye'nin kafa vuruşu sonucunda, top üstten dışarı çıktı.

43. dakikada sağdan rakibini çalımlayıp içeri giren Ndao, kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

45 1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sobiech soldan Balkovec'in ortasında müsait durumda meşin yuvarlağa kafayı vurdu ve top kalecinin solundan direğe çarpıp içeri girdi: 1-0

İkinci yarı birazdan...