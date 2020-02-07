MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Karagümrük 1-1 Hatayspor
GeriFutbol Fatih Karagümrük 1-1 Hatayspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.02.2020 - 21:15,Son Güncelleme:/

Fatih Karagümrük 1-1 Hatayspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Karagümrük 1-1 Hatayspor

TFF 1. Lig 21. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük ile lider Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Vefa

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat Şener

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem (Dk. 28 Bülent Cevahir), Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 74 Emeghara), Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Sobiech)

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Barbosa (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Quali (Dk. 86 Caner Hüseyin Bağ), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Selim Ilgaz), Diop

Goller: Dk. 61 Quali (Hatayspor), Dk. 90 1 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 1 Ramazan Civelek, Dk. 83 Fatih Kuruçuk, Dk. 88 Jorquera, Dk. 90 2 Zeki Yıldırım (Fatih Karagümrük), Dk. 19 Diop, Dk. 65 Gökhan Karadeniz, Dk. 88 Popov, Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 8-9 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan Süper Lig maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Fatih Karagümrük 1-1 Hatayspor

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle