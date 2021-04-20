Fatih Karagümrük 1 - 1 Göztepe (Maç özeti)

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük Göztepe'yi konuk etti.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Karagümrük, ikinci yarının son anlarında Berkan Emir'in golüne engel olamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün golünü 32. dakikada Mevlüt Erdinç atarken, Göztepe 1 puanı 84. dakikada Berkan Emir'in golüyle kurtardı.

Mücadelede Fatih Karagümrük 45. dakikada Ndao ile, Göztepe ise 69. dakikada Ndiaye ile penaltı atışından yararlanamadı.

Bu skorla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Fatih Karagümrük, puanını 50 yaptı. Göztepe ise 47 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Diabate'nin sağdan ortasında Ndiaye topu Esiti'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun soldan ortasında penaltı noktası çevresindeki Egemen Pehlivan topa kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

32. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lens'in pasında defansın arkasına sarkan Ndao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0

45. dakika Salibur, Diabate'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ndao'nun şutunda kaleci Arda Özçimen sağına uzanarak topu çeldi ve gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

63. dakikada Ndaonun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Mevlütün sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Ndiaye sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girer girmez pasını penaltı noktası üzerindeki Jahovice çevirdi. Bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

68. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Jahovicin pasını kafayla Ndiayeye indirdi. Hedenstadın bu oyuncuya müdahalesi sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada Göztepe penaltıdan yararlanamadı. Ndiayenin vuruşunda sol köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Aykut kurtardı.

84. dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Halilin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmayla anlaşmazlık yaşayan Aykut meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Seken topu önünde bulunan Berkanın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Özgür Ertem

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Jimmy Durmaz, Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Muhammed Egemen Pehlivan (Dk. 61 Arveladze), Lens, Salibur, Ndao, Mevlüt Erdinç (Dk. 73 Biglia)

GÖZTEPE: Arda Özçimen - Murat Paluli, Kerim Alıcı, Gassama, Berkan Emir, Nwobodo, Esiti (Dk. 65 Soner Aydoğdu), Tripic (Dk. 57 Jahovic), Diabate (Dk. 65 Halil Akbunar), Ndiaye (Dk. 86 Napoleoni), Ideye (Dk. 57 Zulj)

GOLLER: Dk. 32 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük) - Dk. 84 Berkan Emir (Göztepe)

SARI KARTLAR: Serhat Ahmetoğlu (Fatih Karagümrük) - Nwobodo (Göztepe)

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