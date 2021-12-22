Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fatih Karagümrük, 31. dakikada Pesic ile öne geçerken 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kartlarla sahada 9 kişi kaldı.

Fenerbahçe'de kazanılan penaltıda topun başına Mesut Özil çıktı ve skora denge getirdi.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 9 kişilik rakibi karşısında galibiyet golünü bulamadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fenerbahçe, 29 puanla lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı.

Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçında Göztepe'yi deviren Karagümrük ise ikinci mücadeleyi de kaybetmedi ve 26 puana yükseldi.

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekiroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Adnan Uğur, Musa, Karamoh, Pesic.

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.