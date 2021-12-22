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Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Karagümrük#Fenerbahçe
Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında 38. dakikadan itibaren sahada 9 kişiyle yer alan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflarVavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar
VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fatih Karagümrük, 31. dakikada Pesic ile öne geçerken 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kartlarla sahada 9 kişi kaldı.

Fenerbahçe'de kazanılan penaltıda topun başına Mesut Özil çıktı ve skora denge getirdi.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 9 kişilik rakibi karşısında galibiyet golünü bulamadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fenerbahçe, 29 puanla lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. 

Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçında Göztepe'yi deviren Karagümrük ise ikinci mücadeleyi de kaybetmedi ve 26 puana yükseldi.

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 İLK 11'LER

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Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekiroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Adnan Uğur, Musa, Karamoh, Pesic.

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.

 

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#Süper Lig#Karagümrük#Fenerbahçe

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