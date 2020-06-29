MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Karagümrük 1-0 İstanbulspor
GeriFutbol Fatih Karagümrük 1-0 İstanbulspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 00:04,Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük 1-0 İstanbulspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Karagümrük 1-0 İstanbulspor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig 30. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Vefa

Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Murat Altan

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Attamah, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Darri (Dk. 77 Engin Bekdemir), Zeki Yıldırım (Dk. 87 Koray Altınay), Ndao, Ramazan Civelek (Dk. 86 Erdal Öztürk), Sabo, Emeghara (Dk. 81 Muhammed Pehlivan)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Oğuzhan Berber (Dk. 90 Ali Aytemur), Etoga, Rıdvan Şimşek (Dk. 90 Diouf), Kağan Bağış (Dk. 76 Ali Dere), Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 90 Emir Gökçe), Issah (Dk. 83 Uygar Mert Zeybek), İbrahim Yılmaz

Gol: Dk. 90 Muhammed Pehlivan (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 22 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 73 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle