Fatih Karagümrük 1-0 Atakaş Hatayspor (Maç özeti ve golü)
Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 48'e yükseltti ve 7. sıraya yerleşti. Atakaş Hatayspor ise 49 puanla 6. basamakta kaldı.
Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren tek golü 70. dakikada kaydetti. Konuk ekip ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.
Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 48'e yükseltti ve 7. sıraya yerleşti. Atakaş Hatayspor ise 49 puanla 6. basamakta kaldı.
Ligde önümüzdeki hafta Atakaş Hatayspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Galatasaray deplasmanına konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Roco'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası dışında Diouf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
18. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Mevlüt Erdinç penaltı noktası çevresinden topa vurdu ancak meşin yuvarlak üsttün dışarı gitti.
45. dakikada Castro'nun pasıyla hareketlenen Ndao ceza sahası içinde buluştuğu topu penaltı noktası üzerindeki Bertolacci'ye gönderdi. İtalyan oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
70. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan çizgiye inen Hedenstad'ın ortasında Sobiech yanındaki rakibine rağmen altıpas üzerinden şutunu çekerek topu ağlara gönderdi: 1-0
75. dakikada sağdan ceza sahası içine giren Boupendza, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, Viviano meşin yuvarlağı çeldi.
83. dakikada Traore'nin sağdan kullandığı kornerde Diouf'un kafa vuruşunda Viviano topu çeldi. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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