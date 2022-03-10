Fatih Arda, Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi

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Dünya Kupalarında 9 kez finale çıkma başarısı gösteren milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Türkiye'nin ülke olarak ilk kez katıldığı ve Norveç Vikersund'ta organize edilen uçuş rampası Dünya kupasında 183,5 metrelik atlayışıyla hem yeni Türkiye rekorunu kırdı hem de finale adını yazdıran ilk Türk sporcusu oldu. Milli kayakçı yarın TSİ 17.50'de finalde mücadele edecek.



Organizasyonda ilk kez mücadele eden diğer sporculardan Muhammed İrfan Çintımar 139 metre ve Muhammed Ali Bedir 167 metrelik atlayışı ile final şansını yakalayamadı. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Fatih Arda İpcioğlu'nu telefon ile arayarak tebrik etti ve final yarışında başarılar diledi.