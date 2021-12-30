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Fatih Arda İpçioğlu tarih yazmaya devam ediyor

#Fatih Arda İpçioğlu#Kayakla Atlama#Sporanasayfa
Fatih Arda İpçioğlu tarih yazmaya devam ediyor

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik Milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu tarih yazmaya devam ediyor.

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Fatih Arda İpçioğlu Kayakla Atlamanın en prestijli organizasyonu olan 4 tepe turnuvasında finale kalan ilk Türk sporcusu olarak tarihe geçti. Almanya Oberstdorf yapılan organizasyonda ilk önce 70 sporcu arasından final turuna kalan milli sporcu, final turunda Rus sporcu Danil Sandreev ile eşleşti. Rus sporcuyu 120 metrelik atlayışıyla eleyerek tarihimizde ilk kez finalde yarışmaya hak kazandı. Organizasyonun finalinde beşinci sırada atlayışını gerçekleştiren Fatih Arda İpçioğlu 109 metre atlayarak 224 puan ile dünya kupasında önemli bir ilki başarmış oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Fatih Arda ile gurur duyduklarının altını çizerek, "4 tepe tarihinde final yarışmasına katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde eden sporcumuz bizleri gururlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle yapılan ve Erzurum'da hizmet veren atlama kulelerinde yetişen sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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#Fatih Arda İpçioğlu#Kayakla Atlama#Sporanasayfa

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