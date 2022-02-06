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Fatih Arda İpcioğlu olimpiyatlarda 36'ncı oldu

#Kış Olimpiyaları#Pekin 2022#Fatih Arda İpcioğlu
Fatih Arda İpcioğlu olimpiyatlarda 36ncı oldu

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda tarihi bir atlayış gerçekleştirdi.

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Olimpiyatlarda kayakla atlamada elemeleri geçerek tarih yazan milli sporcu İpcioğlu, normal tepe final 1’nci turunda 99.0 metrelik atlayış ve 115.0 puanla olimpiyat oyunlarını 36'ncı sırada tamamladı.

Kayakla Atlama milli sporcusu İpcioğlu, bu sezonun en iyi atlayışını gerçekleştirerek, 11 Şubat'ta geniş tepe elemelerinde mücadele edecek.

Milli sporcunun performansını değerlendiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Arda ile gurur duymaya devam ediyoruz. Bu sezon bizi her platformda başarıyla temsil etti. Finali çok az bir farkla kaçırdı ama olsun sporcumuz üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Kendisini ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum" dedi.

Fatih Arda İpcioğlu olimpiyatlarda 36ncı oldu

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#Kış Olimpiyaları#Pekin 2022#Fatih Arda İpcioğlu

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